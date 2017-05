De Rigo / Escada: Lizenzvereinbarung erneuert

Bestehende Partnerschaft bis 2023 verlängert

De Rigo und Escada kündigen die Verlängerung ihrer Lizenzvereinbarung an. Unter der Marke Escada werden weiterhin Brillen und Sonnenbrillen designt, hergestellt und vertrieben.

Diese frühzeitige Verlängerung spiegelt die gute Zusammenarbeit und Wertschätzung wieder, die die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen definiert. De Rigo und Escada arbeiten bereits seit 2004 erfolgreich zusammen und konnten kürzlich ein zweistelliges Wachstum in den wichtigen Märkten Europa und Asien verzeichnen.

Escada-Sonnenbrillen sind in Escada Stores und bei ausgewählten Augenoptikern erhältlich. Die Korrektionsbrillen können ebenso bei ausgewählten Augenoptikern erworben werden.

„De Rigo ist und bleibt ein wichtiger Partner bei der Entwicklung unseres ESCADA Lizenzgeschäfts. Die verlängerte Lizenzvereinbarung trägt entscheidend zur Stärkung unserer Position auf dem Brillenmarkt bei. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Zusammenarbeit beiden Unternehmen wichtige Wachstumschancen bietet.“ Iris Epple-Righi, CEO Escada SE.