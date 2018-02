De Rigo: Neue Lizenzmarke

De Rigo bereichert sein Produktportfolio für den EMEA-Raum jetzt durch die US-amerikanische Marke Converse. Seit Februar 2018 kümmert sich De Rigo direkt um den exklusiven Vertrieb der Kollektionen. Die De Rigo Niederlassung in Großostheim wird Converse in Deutschland, Österreich und in der Schweiz an Augenoptiker vertreiben.

Die kommerzielle Umstrukturierung ermöglicht De Rigo einen weltweiten Vertrieb seiner Marken, die in Nord- und Südamerika, Australien und Asien bereits über die 2016 gekaufte Rem Eyewear vertrieben werden.

„Wir sind mit diesem Vertriebsabkommen sehr zufrieden.“ kommentiert Michele Aracri, Vorstandsvorsitzender der De Rigo Vision. „Die Marke Converse ist ein authentischer Mythos, der zeitlos ist und keine Modeerscheinungen kennt. Das Vertriebsabkommen passt nicht nur gut in unsere Strategie zur Erweiterung des Angebots auf globaler Ebene, sondern es hat auch ein enormes Wachstumspotenzial.“

Die Marke Converse und ihre Geschichte inspirieren das neue Eyewear-Angebot des hausinternen Designerteams von De Rigo, das sich an eine jüngere Zielgruppe im Bereich der Streetwear wendet. Die Brillen sind vielseitig, leicht und farbenfroh und zollen den Werten der Marke ihren Tribut. Die Kollektion Converse Eyewear ist ab 2018 erhältlich und reiht sich in das bereits jetzt sehr reichhaltige Markenportfolio von De Rigo ein.