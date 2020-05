De Rigo: Neue Website online

Relaunch des Internetauftritts für bessere Usability

Ab sofort präsentiert sich die Website www.derigo-dach.de im neuen Look. In einem umfangreichen Relaunch wurde die Website des Herstellers von Sonnen- und Korrektionsbrillen grundlegend modernisiert und erneuert. Neben einem modernen, übersichtlichen Design stand laut De Rigo vor allem die Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse der Kunden im Fokus der Neugestaltung. So erhalten Besucher nun eine Übersicht über die Marken mit Bildmaterial, Videos und Modellbildern. In der überabeiteten Download Area ist für eingeloggte Nutzer Bildmaterial zur Verwendung verfügbar.

Die Homepage wurde responsive designt, sodass Besucher die Website schnell und unkompliziert mit mobilen Geräten von unterwegs besuchen können. Mit einem Klick von jeder Seite aus erreichbar ist zudem der eigene Webstore my.derigo.com.