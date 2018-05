De Rigo: Sondermodell für Filmfestival in Cannes

Cannes Special Edition 2018

Anlässlich des Filmfestivals in Cannes hat De Rigo Vision für Chopard eine Schmuckbrille als Sonderausgabe entworfen, die die höchste Schweizer Juwelierskunst des Traditionshauses mit dem Glamour einer der wichtigsten Filmveranstaltungen vereint.

Das Modell SCHC68 hat eine runde Front im Oversize-Format. Die in einem 23-karätigen Goldbad beschichtete Fassung besticht durch einen seitlichen „Spoiler“ in Spitzenmuster-Optik, der nach altbewährten Verarbeitungstechniken der Goldschmiede- und Uhrmacherkunst von wahren „Juwelieren der Eyewear“ gefertigt wurde. Qualität und Innovation charakterisieren auch die goldverspiegelten Gläser in Flash-Optik. Die hauchdünnen Bügel werden durch das Chopard-Logo personalisiert. Die vollständig in Italien gefertigte Brille ist in den zwei Farbvarianten Gelb-Gold und Rosè-Gold erhältlich.

Zur Special Edition gehören eine elegante Verpackung und ein luxuriöses Etui aus goldfarbenem Samt.