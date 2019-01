De Rigo: „Virtual Try On“ für Police eingeführt

Fitting Box Software lässt Modelle online erleben

Police hat kürzlich auf der Website policelifestyle.com ein neues Tool für die virtuelle Anprobe eingeführt.

Das Tool – eine Software von Fitting Box - ermöglicht es dem Verbraucher, direkt auf der Website verschiedene Modelle aus der Eyewear-Kollektion von Police anzuprobieren. So kann schon vor dem Besuch im Geschäft die Brille ausgesucht werden, die am besten zum Gesicht passt.

Dazu muss lediglich ein Foto hochgeladen oder die Webcam aktiviert werden, und mit wenigen Klicks kann man sich auf den ersten Blick in die neuen Modelle der Marke verlieben.

Das neue Tool kann auf Computer und Smartphone verwendet werden und wurde eigens für interaktive Navigation der Website konzipiert. Virtual try on ist eine Art Entertainment für den Kunden und begleitet ihn auf seiner Customer Journey. Ferner wird der anschließende Besuch beim Optiker für die richtige Anprobe bereits optimal vorbereitet.

Auf diese Weise soll die Website von Police zu einer innovativen, experimentellen Plattform werden, die nicht nur Informationen zum breiten Produktsortiment von Düften, Uhren, Schmuckstücken und kleinere Lederwaren enthält, sondern dem Nutzer auch ein echtes Lifestyle-Erlebnis garantiert.