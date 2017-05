De Rigo Vision/Eacada: Launch der exklusiven Candy Kollektion

Exklusive Sonnenbrillen in Kooperation mit Ohh Couture

Zum Start in den Sommer launchen De Rigo Vision und Escada Eyewear in Zusammenarbeit mit Leonie Hanne von Ohh Couture die exklusive Candy Kollektion. Die neue Sonnenbrillenkollektion umfasst drei Modelle, welche jeweils in verschiedenen sommerlichen Farben erhältlich sind.

„Ich bin ein großer Escada Fan und die Kooperation hat sehr viel Spaß gemacht. Durch die unterschiedlichen Modelle und Farben ist für jeden etwas dabei.“, so Leonie Hanne zur neuen Kollektion.

Die 28-Jährige Hamburgerin bloggt seit 2014 unter dem Namen Ohh Couture und berichtet über Fashion-, Lifestyle- und Reisethemen. Mit ihrem Gespür für Mode und ihrem Sinn für außergewöhnliche Reiseziele, ist sie eine feste Größe in der Welt der deutschen Influencer.