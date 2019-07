Der FOCUS sucht neue Kollegen/innen

als Redakteur/in beim Schwestermagazin MAFO

Keine Lust mehr auf Augenoptik im Fachgeschäft? Dann bewerben Sie sich doch als Redakteur/in bei der Mediawelt. Hier können Sie Ihren Horizont in einem kreativen Arbeitsumfeld erweitern, Kontakte zu Experten aus der augenoptischen Industrie aufbauen und augenoptische Fachmessen weltweit besuchen.

Wir suchen eine/n Redakteur/in zur Vertretung einer Mitarbeiterin in Elternzeit, auf 12 Monate befristet mit Option auf Festanstellung. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Produktion der englischsprachigen Fachzeitschrift MAFO für die augenoptische Industrie, die Organisation einer Fachkonferenz sowie die Betreuung der Website und des Newsletters.

Ihre Aufgaben:

Selbständige Recherche und Konzeption von Redaktionsarbeiten der Printzeitschrift MAFO

Das Redigieren englischsprachiger Fachartikel

Kommunikation mit internationalen Autoren in englischer Sprache

Akquise von Autoren und Fachartikeln

Organisation einer Fachkonferenz für internationale Besucher in Mailand

Besuch von Messen und anderen Redaktionsterminen im In-und Ausland

Betreuung der Website und des Newsletters

Ihr Profil:

Sie sind entweder Journalist/in und verfügen über Kenntnisse in den Bereichen Augenoptik und/oder Maschinenbau oder Sie sind Augenoptiker/in und haben ein Faible für Journalismus, Schreiben und Organisation.

Sie sprechen fließend Englisch und haben sehr gute schriftliche Englischkenntnisse.

Sie sind bereit Dienstreisen im In-und Ausland durchzuführen

Sie arbeiten selbständig, verantwortungsbewusst und sind teamfähig

Von Vorteil sind zudem Erfahrungen in den Bereichen: Print, Social Media, Fotografie

Sie haben einen PKW-Führerschein

Wir bieten:

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice (in Absprache)

Eine auf 12 Monate befristete Vollzeit- oder Teilzeitstelle mit Option auf Festanstellung

Intensive Einarbeitung

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung an:

Silke Sage .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)

Mediawelt Produktions- u. Agentur GmbH

Alte Kölner Straße 33

40885 Ratingen

Wir sind ein Fachverlag für verschiedene Printzeitschriften zu den Themengebieten Augenoptik, Optometrie und Ophthalmologie. Alle Zeitschriften des Verlages richten sich ausschließlich an ein Fachpublikum. Zu den Lesergruppen zählen Augenoptiker, Augenärzte und die augenoptische Industrie. Gesucht wird ein/e Redakteur/in für das Fachmagazin MAFO (Manufacturers‘ Forum). Die Fachzeitschrift ist international und erscheint in englischer Sprache. Die Leser/innen sind in der weltweiten augenoptischen Industrie zu verorten und sind in der Regel sehr technikaffin. Typische Rezipienten arbeiten beispielsweise bei Maschinenherstellern oder in Labs, in denen Brillengläser produziert werden.