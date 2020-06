DesignTalente Handwerk NRW: Jetzt bewerben!

Anmeldeschluss für den Nachwuchs-Wettbewerb ist der 1. Juli 2020

Auch in diesem Jahr richtet der Westdeutsche Handwerkskammertag den unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Armin Laschet stehenden Wettbewerb „DesignTalente Handwerk NRW 2020“ aus. Der Wettbewerb wird vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Hiermit bietet der Westdeutsche Handwerkskammertag jungen Handwerkerinnen und Handwerkern die Möglichkeit, ihre praxistauglichen und hochwertigen Lösungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Design im Handwerk hat als Querschnittskompetenz einen besonderen Stellenwert in der Aus- und Weiterbildung. Gutes Design stellt im Handwerk Marktbehauptung und Wettbewerbsfähigkeit sicher“, so Matthias Heidmeier, Hauptgeschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertages.

Die Anmeldungen zum Wettbewerb sind bereits in vollem Gange. Teilnehmen dürfen alle, die im Handwerk eine Gesellenprüfung bestanden haben und zum Anmeldeschluss 1. Juli 2020 nicht älter als 30 Jahre sind. Die Anmeldung ist online unter www.designtalente-handwerk-nrw.de möglich. Hierfür gibt es ein Online-Formular, die Fotos der eigenen Wettbewerbsarbeiten können hochgeladen werden. Zudem ist die Anmeldung auch über die kostenlos erhältliche App des Westdeutschen Handwerkskammertags möglich.

Insgesamt 21.000 Euro an Preisgeldern stehen für die jungen Talente des gestaltenden Handwerks zur Verfügung. Auf die Preisträger wartet in jedem der sechs Themenbereiche Möbel, Skulpturen, Schmuck, Kleidung, Medien, Wohnen und in der Kategorie „Sonderpreis“ jeweils ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Die Sieger werden im Rahmen der Ausstellungseröffnung am 11. Oktober 2020 in den Räumen der Handwerkskammer Düsseldorf geehrt. Die Ausstellung der von der Fachjury zugelassenen Wettbewerbsarbeiten ist vom 11. Oktober bis zum 25. Oktober 2020 in den Räumen der Handwerkskammer Düsseldorf für Besucher geöffnet.