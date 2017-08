Die opti 2018 wird größer

Fünf Hallen für die Messe

Die opti macht den nächsten großen Schritt nach vorn. Bei der kommenden Ausgabe vom 12. bis 14. Januar 2018 auf dem Messegelände München präsentieren die Aussteller ihre Neuheiten nicht mehr in vier, sondern in fünf Hallen. Zu den bisherigen Hallen C1 bis C4 gesellt sich diesmal die B4. So können sich Besucher der internationalen Messe für Optik & Design in München auf ein noch umfassenderes Angebot freuen.

Es ist ein großer Schritt und doch nur ein Entwicklungsjahr: im Januar 2018 können sich opti-Besucher in fünf Hallen über alle Neuheiten aus den Bereichen Brillenfassungen, Kontaktlinsen, Gläser, Low Vision, Ladenbau, Shopdesign, Zubehör und Maschinen informieren. Dabei bleibt die opti, die vom 12. bis 14. Januar 2018 auf dem Messegelände München stattfindet, die erste Branchenmesse des Jahres, die einen kompletten Überblick über das gesamte augenoptische Spektrum bietet. Auf ihr finden Fachbesucher gleich im Januar alles, was sie für das neue Geschäftsjahr benötigen. Diesmal auf 45.000 Quadratmetern, 5.000 mehr als zuvor, denn zu den Hallen C1 bis C4 kommt ein Teil der Halle B4.