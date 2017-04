Digitales Brillenmuseum

Safilo lanciert Museum für Brillen

Safilo feierte auf der MIDO 2017 die Premiere von http://www.GalleriaSafilo.com ein d,igitales Museum für Brillen. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Rolle der Safilo Group als dem historisch bedingten Begründer und Vordenker des italienischen Brillenhandwerks und seiner Tradition. Gezeigt wird eine der weltweit bedeutendsten Privatsammlungen im Brillenbereich, die über viele Jahre hinweg im Gedenken an ihren historischen Gründer Guglielmo Tabacchi zusammengetragen wurde.

GalleriaSafilo.com richtet sich an globale digitale Nutzer, Forscher und an alle, die mehr über die Geschichte der Brillenindustrie und die damit verbundene Historie erfahren möchten. Das Cloud-basierte digitale Projekt ermöglicht es den Besuchern, das Erlebnis eines Museumsbesuchs digital zu entdecken, erleben und teilen.