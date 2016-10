DOG: Wissenschaftspreis verliehen

Augenärztin wird für bahnbrechende Erkenntnisse geehrt

Der Wissenschaftspreis der Stiftung Auge der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) geht in diesem Jahr an Dr. med. Simona Schlereth aus Köln. In mehreren Studien schloss die Augenärztin eine Wissenslücke über den Lymphgefäßstatus der Lederhaut im Auge des ungeborenen Kindes und der vollentwickelten Lederhaut und damit zum Krebswachstum im Auge. Darüber hinaus zeichnete die Stiftung Dr. Schlereth für ihr Modell zur Erforschung von Krebs der Bindehaut aus. Der Preis ist mit 2.500 € dotiert.

Die Preisträgerin zeigte in den acht vorgelegten Studien ihre Erkenntnisse über die Rolle der Lymphgefäße in der Lederhaut des Auges, beziehungsweise deren Fehlen. Sie erforschte zudem die Rolle verschiedener Immunzellen im Umfeld der Lymphgefäße in tieferen Schichten der Lederhaut. Diese scheinen das Wachstum neuer Lymphgefäße im Auge zu beeinflussen, worüber sich wiederum Krebszellen im Auge weiter verbreiten. Darüber hinaus entwickelte sie ein Verfahren, anhand dessen sich das Wachstum von Krebszellen in der Bindehaut des Auges simulieren lässt. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis von Tumoren der Bindehaut und Ansätze für neue Therapien.

„Frau Schlereth trägt mit Ihrer Arbeit zur Aufklärung klinisch hochrelevanter Fragestellungen bei. Sie hat damit eine Grundlage geschaffen, diese Erkrankung besser verstehen und neue Therapieansätze entwickeln und evaluieren zu können“, sagt Professor Dr. med. Frank G. Holz, Vorsitzender der Stiftung Auge und Direktor der Universitäts-Augenklinik Bonn. Die Jury wählte die Ophthalmologin vom Universitätsklinikum Köln einstimmig aus. Die Stiftung Auge verleiht den Preis für wissenschaftlich hervorragende Originalveröffentlichungen auf dem Gebiet der Augenheilkunde jährlich einem Nachwuchswissenschaftler.

Darüber hinaus veranstaltete die Stiftung Auge im Rahmen des diesjährigen Kongresses der DOG verschiedene Benefizaktionen. Beim „EyeRun 2016“, einen Fünf-Kilometer-Spendenlauf, liefen am frühen Morgen etwa 50 Kongressteilnehmer. Insgesamt kamen so rund 4.500 € zusammen. Der Benefizlauf wurde, wie auch schon in den Vorjahren, von Heidelberg Engineering unterstützt. Ebenfalls sehr gut besucht war „DOG in Concert“ im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Augenärzte spendeten dabei mehr als 2.700 €.

Weitere Informationen unter www.stiftung-auge.de.