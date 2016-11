EAH Jena: 19. Augenoptisches Kolloquium

Die Zukunft der Kontaktlinse

Unter dem Thema „Die Zukunft der Kontaktlinse“ fand am 29. Oktober das 19. augenoptische Kolloquium in der Ernst Abbe Hochschule in Jena statt. Nach einer herzlichen Begrüßung der Besucher durch die Studiengangsleiter Prof. Wolfgang Sickenberger und Prof. Dr. Stephan Degle gab Helmer Schweizer von Euromcontact mit seinem Einblick in den Kontaktlinsenmarkt den Startschuss in den Tag. Zu den Rednern des futuristischen Vortragsprogrammes gehörten unter anderen Dr. Stephan Bandlitz, Sebastian Marx und Markus Leicht, die die neuesten Entwicklungen in Sachen Kontaktlinse vorstellten.

Am Nachmittag wechselten die Vortragsthemen zur Myopiekontrolle durch Kontaktlinsen, einem weiteren wichtigen Thema, dem sich die Augenoptiker in Zukunft stellen müssen. Die Vorstellung vieler Anpassfälle aus der Praxis veranschaulichte das Thema zusätzlich.

Neugierig geworden? Die gesamte Nachberichterstattung lesen Sie in der Dezemberausgabe des FOCUS!