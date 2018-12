Easy Scan: Neuer Business Development Manager DACH

Michael Schwarzenhölzer übernimmt ab 1. Januar Führungsposten

Die EasyScan GmbH kündigt, Michael Schwarzenhölzer als neuen Business Development Manager an. Ab dem 1. Januar 2019 wird er für den Ausbau der Führungsposition des EasyScan-Konzepts im Markt DACH des Augenoptikereinzelhandels verantwortlich sein.

Herr Schwarzenhölzer verfügt über 30 Jahre Erfahrung und eine Erfolgsstory in der Augenoptik-Industrie. Zuletzt war er bei Cooper Vision in der Position des regionalen Verkaufsleiters für den Vertrieb in Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. Vor diesem Hintergrund wird er das Vertriebsteam DACH mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen bereichern.

E. van Dijk – CEO EasyScan: „Wir freuen uns sehr, Herrn Schwarzenhölzer für diese Position gewonnen zu haben. Als Ergänzung des Führungsteams wird er das EasyScan-Konzept ausbauen mit dem Ziel einer weiterführenden Unterstützung der Augenoptiker bei hervorragender Augengesundheitsvorsorge und der Kommunikation ihrer Dienstleistungen gegenüber ihrer Kunden.“

Mit seiner umfangreichen Erfahrung wird Michael Schwarzenhölzer die Fachkompetenz des EasyScanTeam fördern und es zu Partnern für Augenoptiker in einem umkämpften Markt, auf dem Augenoptiker ihre Aufstellung klar und deutlich kommunizieren und sich mit der Qualität ihrer Dienstleistungen von anderen absetzen müssen, entwickeln. Der EasyScan bietet den Augenoptikern die Möglichkeit eine umfassende Augengesundheitsvorsorge anzubieten, die Kundentreue zu erhöhen und eine Umsatzsteigerung zu erreichen. Im Markt DACH gibt es bereits über 500 zufriedene EasyScan-Nutzer, die ihren Kunden die heutzutage erwartete besondere Dienstleistung eines Augen-Screenings anbieten.