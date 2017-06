EBM Design: 35-jähriges Jubiläum

Familienunternehmen feiert Geburtstag.

Am 29.06.2017 feiert EBM Design sein 35-jähriges Firmenjubiläum und kann damit auf dreieinhalb Jahrzehnte voller Entwicklungen und Fortschritte zurückblicken.

Gegründet als 1-Mann-Unternehmen im Keller eines gemieteten Wohnhauses konnte sich Günther Wied mit seinen Modellen „Handmade in Germany“ innerhalb kürzester Zeit auf dem deutschen Markt behaupten. Auch international schaffte es EBM Design im Laufe der Jahre mehr und mehr zu expandieren. Heute ist EBM Design ein Familienunternehmen in zweiter Generation unter der Leitung von Günther Wied Junior und Bernd Maute mit mittlerweile über 100 Mitarbeitern.

Der Erfolg des Unternehmens kommt nicht von ungefähr, denn handwerkliche Kompetenz und innovativen Errungenschaften waren immer das Aushängeschild. So wurden über die Jahre hinweg mehrere Erfindungen entwickelt, die die Optik-Welt revolutionierten. Dazu gehören das innovative Material Genium, sowie die Systeme QX1 und New Balgrip.