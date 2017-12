EBM Design: Switch It Beatles Edition

All You Need Is Love

Das Wechselsystem Switch It bringt die Beatles zur Brille! EBM Design ist neuer Lizenznehmer für The Beatles und bringt auf der Opti 2018 acht Bügeldesigns mit Motiven rund um die englische Kultband. Von Yellow Submarine und anderen Plattencovern bis hin zu den vier Pilzköpfen selbst.

Zum Verkaufsstart ruft EBM Design alle Kunden zu einer Switch It The Beatles Schaufensteraktion auf. Das Unternehmen stellt ein umfangreiches Werbemittelpaket zur Verfügung, mit dem die neue Kollektion perfekt in Szene gesetzt werden kann. Jeder Teilnehmer, der ein Bild seines Schaufensters einsendet, nimmt zudem an der Verlosung eines exklusiven Sachpreises teil.