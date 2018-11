Edel-Optics: Black for Good

Stars widmen Black Friday DKMS und DKMS Life

Der Multichannel Optiker Edel-Optics spendet für jeden Kauf am als „Black Friday“ bekannten Sales-Tag 5 Euro für die DKMS bzw. DKMS Life. Die Aktion wird prominent unterstützt von DKMS LIFE Botschafterin Sylvie Meis und DKMS Botschafter Jérôme Boateng. Beide haben gemeinsam mit Edel-Optics eine eigene Brillenkollektion auf den Markt gebracht.

Die Black Week ist in aller Munde und natürlich wurde auch bei Edel-Optics seit dem 16. November drastisch reduziert. Mit der Tagesaktion „Black for Good!“ sollen am großen Sales-Tag nebst den Schnäppchenjägern aber auch die fleißigen Kämpfer gegen Blutkrebs von der DKMS und alle Krebspatientinnen von der DKMS Life nicht leer ausgehen. Mit jedem Kauf im Edel-Optics Onlineshop oder einer der beiden Filialen in Hamburg landen 5 Euro im Spendentopf, der am Ende zwischen den beiden gemeinnützigen Organisationen zu gleichen Teilen aufgeteilt wird.

Edel-Optics unterstützte die DKMS bereits in der Vergangenheit zusammen mit Jérôme Boateng und seiner Brillenmarke JB by Jérôme Boateng. Für jede verkaufte Brille vom Modell JB Supporter eine Spende in Höhe von 10 Euro an die DKMS vereinbart.

Im September überreichten Jérôme und Edel-Optics der DKMS dann einen Scheck über 10.000 Euro. „Es ist toll, dass ich meine Leidenschaft für das Thema Brillen damit verbinden kann, die wichtige Arbeit der DKMS zu unterstützen“, kommentiert der Fußball Weltmeister von 2014.

Auch Sylvie Meis engagiert sich seit Jahren als Botschafterin für die DKMS Life. Anfang des Jahres brachte sie mit Edel-Optics ihre eigene Brillenlinie „Sylvie Optics“ auf den Markt. Die Moderatorin war sofort überzeugt von der Idee, die Aktion am Black Friday zu unterstützen und bei ihren 1 Mio. Instagram Followern zu promoten. „DKMS Life zu unterstützen ist mein absolutes Herzensprojekt! Gemeinsam mit Edel-Optics wollen wir hier bestmöglich unterstützen, darüber freue ich mich sehr“, so die schöne Niederländerin.

Neben Sylvie Meis und Jérôme Boateng unterstützen auch Blogger wie @sladjanaglavas und @ickimj den Charity Gedanken im Kontext der Verkaufsaktion. Sie alle möchten die Spendenerlöse für DKMS und DKMS Life möglichst in die Höhe treiben. „Natürlich wollen wir, wie alle Händler, an diesem Tag möglichst viel Umsatz generieren. Aber dabei auch ein bisschen an andere denken und das mit etwas Sinnvollem zu verbinden, finden wir einfach richtig“, sagt Dennis Martens, Gründer und Geschäftsführer von Edel-Optics.