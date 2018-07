Edel-Optics: Kooperation mit Jérôme Boateng wird fortgesetzt

Das Erfolgsteam geht in die Verlängerung

Der Multichannel-Optiker Edel-Optics und Fußball Nationalspieler Jérôme Boateng haben ihre Zusammenarbeit bis 2020 verlängert. Jährlich sind weitere Modellreihen geplant, die den Namen des Star-Verteidigers und Fashion-Vorbilds tragen.

Bislang umfassen die Kollektionen insgesamt 15 Designs für Brillen und Sonnenbrillen, die online bei Edel-Optics sowie bei über 500 Optikergeschäften deutschlandweit erhältlich sind.

„Defend Your Style“ – das Motto das seit Beginn der Kooperation 2016 allen Kollektionen gemeinsam ist, unterstreicht den Anspruch, dem sich Jérôme Boateng und Edel-Optics verpflichtet haben: Brillen von JB by Jérôme Boateng sind ein Statement für Individualität und kompromisslose Authentizität.

„Wir freuen uns, dass wir auch in den nächsten Jahren unsere Zusammenarbeit mit Jérôme Boateng fortsetzen werden und mit seinem Gespür für Modetrends weitere Akzente in puncto Brillendesigns setzen können. Der wachsende Erfolg der vergangenen Jahre zeigt, dass JB by Jérôme Boateng sich am Markt etabliert hat. Das bestätigt auch unser Partner, die Michael Pachleitner Group, die den Vertrieb an stationäre Brillengeschäfte übernehmen und eine sehr starke Resonanz und Nachfrage von den Optikern erhalten“, kommentiert Dennis Martens, geschäftsführender Gesellschafter von Edel-Optics.