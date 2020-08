Edel-Optics: Neue Brillenkollektion von Silvie Meis

Neue Modelle wecken die Lust aufs Reisen

Die vierte Kollektion von Sylvie Meis x Edel-Optics namens Places, bietet den passenden Style für jedes Reiseziel. Nach zwei Sonnen- und einer Korrektionsfassungskollektion, die seit 2018 entstanden sind, vereint sie in ihrer neuesten Kollektion unter dem Motto „Style and the City“ beide Welten. Inspiriert von ihren Lieblingsorten hat Sylvie zwei neue Sonnen- und zwei neue Korrektionsmodelle entworfen und gestern in einer dieser Städte vorgestellt, ihrer Wahlheimat Hamburg.

Miami, Mallorca, Amsterdam und Hamburg bringen erneut das gewisse Etwas mit, um den Look komplett zu machen.

Die Places-Kollektion ist ab sofort online unter www.edel-optics.de oder in ausgewählten stationären Augenoptikergeschäften erhältlich.