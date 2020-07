Edel-Optics: Neue Marke VOOY vorgestellt

Vier brandneue Brillenmodelle im „Samy Deluxe-Style“

Edel-Optics stellte am Freitag mit VOOY eine neue Marke vor. Zum Launch der ersten Modelle hat sich der Omnichannel-Optiker mit dem Hamburger Hip-Hop-Künstler und Rap-Ikone Samy Deluxe prominente Verstärkung geholt.

VOOY steht für Vision Of (the) Other You und ist ausschließlich im Doppelpack erhältlich aus zwei frei kombinierbaren Korrektions- und Sonnenbrillen, die fast endlose Styling-Möglichkeiten bieten. Insgesamt vier Modelle in je vier Farbvarianten ermöglichen eine individuelle Auswahl, aus der sich insgesamt 1024 Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Das Ergebnis: Ein flexibler Style, der sich jeder Situation anpasst – ob smart im Büro oder lässig zum After-Work.

In einem kleinen Rahmen wurden am Freitag im Hamburger Ding die vier Modelle der Limited Edition der neuen Marke VOOY x deluxe vorgestellt. Musikalische Unterstützung bekam Samy Deluxe von einem jugendlichen Beatboxer aus seinem Verein DeluxeKidz e.V., den Edel-Optics mit einer 10 EUR-Spende pro verkauftem VOOY-Set bis zum Ende des Monats unterstützt.

Launch- und Designpartner Samy Deluxe ist nicht nur für seine Musik, sondern auch für seinen wandelbaren Style und sein gesellschaftliches Engagement bekannt. Die vier Modelle der VOOY x deluxe Brillen sind untrennbar mit dem Hip-Hop und Samys Leben verbunden: Show Time, Studio Session, Day Off und Freestyle stehen für Momente im Leben des Musikers. „Nach zwölf Monaten Austausches und Zusammenarbeit mit Rap-Ikone Samy Deluxe präsentieren wir nun stolz gemeinsam das Ergebnis: vier Brillenmodelle, inspiriert von dem aufregenden und intensiven Alltag eines MC’s von Weltklasse“, erklärt Dennis Martens, Gründer und Geschäftsführer von Edel-Optics. „Für den Kickoff unserer neuen Brand VOOY ist uns mit dieser Zusammenarbeit und dem heutigen Release ein bemerkenswerter Start geglückt – wir freuen uns darauf, wie VOOY bei den Leuten ankommen wird“, führt er weiter fort.

Im Oktober folgen weitere zehn VOOY-Brillen, die ebenfalls als Korrektions- und Sonnenbrille und in jeweils sechs verschiedenen Farbkombinationen erhältlich sein werden. Ein Highlight hier: Alle VOOY-Sehbrillen kommen bereits standardmäßig als Komplettbrille ohne Sehstärke aber mit integriertem Blaulichtfilter. So können sie auch direkt ohne den Kauf von individuellen Gläsern mit Sehstärke als „Büro- oder Handybrille“ dienen, für alle, die Brillen als Accessoire kaufen und gleichzeitig ihre Augen schützen wollen.