Edel-Optics: neuer eYo-Botschafter präsentiert

Französischer DJ Toni Vegas wird Markenbotschafter

Toni Vegas ist der vierte und neueste eYo-Botschafter. Mit seiner humorvollen, gelassenen Art hat es sich der französische DJ zur Mission gemacht, die Menschen zu unterhalten und ihnen eine gute Zeit zu schenken. „In dieser ganz besonderen Zeit ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Dinge besser werden. Wir dürfen nicht aufgeben.“ Sein positives Mindset transportiert Vegas durch das Tragen seiner Brille und bestätigt: „Wenn ich diese Sonnenbrille aufsetze, bin ich ohne Angst."

Die eYo x Toni Vegas Kollektion verleiht dem Alltag den letzten Schliff: In der besonderen Zusammenarbeit ist eine Brille mit Ecken und Kanten entstanden, deren Design gleichzeitig vertraut wirkt und doch überrascht, wie ein guter Mix. Der Doppelsteg erinnert an eine Pilotenbrille, während der ungewöhnliche geometrische Rahmen den Klassiker in eine futuristische Neuerfindung verwandelt. „Das Privileg und die Ehre, eine eigene Sonnenbrille zu haben, gibt mir wirklich zusätzliche Kraft und Entschlossenheit, Dinge besser zu machen. Meine Vision ist es, das Beste anzustreben" so der DJ und Neu-Brillendesigner Vegas über die Kooperation.

Die zwei Sonnenbrillen- und das Korrektionsbrillenmodell sind wie alle eYo-Designs stark limitiert. Die drei Modelle sind auf je 100 Stück limitiert und ab sofort f auf edel-optics.de erhältlich.