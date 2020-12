Edel-Optics: Neuer Flagshipstore in Hamburg

Erster Brillenstore mit Support durch Roboter eröffnet

Edel-Optics hat sich dem digitalen Kundenservice verschrieben: In dem kürzlich eröffneten Flagshipstore am Hamburger Ballindamm 33 kann der Kunde erstmals in einem europäischen Optikerfachgeschäft wählen zwischen der Bedienung durch einen Fachoptiker oder einen Roboter-Butler. Im integrierten Logistikzentrum verwalten vom ersten Quartal 2021 an Lagerroboter 250.000 Korrektions-, Sonnen- und Sportbrillen. Darauf hat der Kunde jederzeit Zugriff, egal ob online oder im Geschäft. Alle Brillen sind mit RFID – Chips ausgestattet und damit mühelos digital ansteuerbar, egal ob zur Ansicht oder Anprobe im Geschäft, beim Kauf oder zum raschen Auffinden im Lager.

Geschäftsführer Dennis Martens sieht in dem computergestützten Verkaufskonzept die Zukunft der Branche: „Wir Augenoptiker gelten als sehr konservativ, damit sollte nun Schluss sein. Edel-Optics bietet mit dem computerbasierten Konzept als erstes Unternehmen in Europa seinen Kunden das Beste aus zwei Welten an: Die Kunden haben uns von Anfang an im Onlineshop kennengelernt. Jetzt begegnen wir ihnen physisch in den Shops mit kompetenten Fachkräften und einem digitalen Konzept. Edel-Optics ist konsequent den nächsten Schritt der digitalen Transformation gegangen, und das natürlich in einer Großstadt. Wir sind gespannt, wie rasch die Kunden das annehmen.“

In das Flagshipobjekt Ballindamm investierte Edel-Optics mehr als 3 Mio. Euro. Dreißig Mitarbeiter und die Roboter erfüllen dort die Wünsche der Kunden. Eigene Architekten und Innenarchitekten entwarfen das Objekt, das nach einer Bauzeit von neun Monaten im November 2020 eröffnet wurde.