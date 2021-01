EGS: Online-Event am 22. Januar 2021

„Hilfe wir werden überrannt“

EGS-Optik ist von der unglaublichen Resonanz auf das bevorstehende Hersteller Online-Event am 22. Januar 2021 überwältigt. Das eingeplante Zeitfenster wurde zwischenzeitlich bereits gesprengt. EGS-Optik ist davon überzeugt auf dem richtigen Weg zu sein, um ihre Mitglieder in dieser schwierigen Zeit nicht nur optimal zu informieren, sondern auch bestmöglich zu unterstützen. Man möchte "Hand in Hand mit der Industrie und den EGS-Optik-Mitgliedern in eine positive Zukunft der Augenoptik durchstarten". Die Geschäfte sollen nicht nur am Laufen gehalten werden, sondern allen Widrigkeiten zum Trotz, wieder bzw. weiterhin bergauf gehen.

Durch den ganzen Tag des Online-Events begleiten die gelisteten Lieferanten mit kurzen, interessanten Vorträgen/Präsentationen. Die Anmeldung erfolgt unter seminar.egs-optik.de.

Die aktuelle Agenda ist inzwischen hinterlegt. Sie gibt einen Überblick über den zeitlichen Ablauf, die Hersteller und deren Themen.

„Mit so viel positivem Feedback, sowohl von Hersteller- als auch von Mitgliederseite, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet.“, so Ralf Schulte, Geschäftsführender Gesellschafter der EGS-Optik. „Ich freue mich schon riesig.“