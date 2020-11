EGS-Optik: Erfolgreiche Aktivgruppen-Tagung

Erste Online-Tagung

Erstmals in der Geschichte der EGS-Optik hat die Aktivgruppen-Tagung am 15. November 2020 online stattgefunden. Neben zahlreichen Mitgliedern nahmen Lieferanten wie Hoya Lens, Wöhlk, New Line Optik/Headrix, Brillenbonus Versicherung, Marcolin, Innomedis, und Gloryfy teil. Vier Stunden prall gefüllt mit bunten, interessanten Themen rund um die Augenoptik. Halbstündige Produktpräsentationen und Fachvorträge zu den Themen „Gleitsichtglas extra – mehr Weite, mehr Nähe, mehr Komfort“, „Orthokeratologische Linse - Aufbau und Funktionalität“, „maßgefertigte, nachhaltige Brillenmarke mit App“, „erfolgreiche Kundenbindungsidee Versicherung“, „Sportliche Kollektion als Mehrwert im Geschäft“, „Wissenswertes zum Thema Makulapigment“ und „Vorstellung einer funktionellen Marke mit innovativer Antivirenbeschichtung“ gestalteten die Veranstaltung abwechslungsreich, informativ und kurzweilig. Im Anschluss an jeden Vortrag konnten Fragen und Antworten ausgetauscht werden, die die Veranstaltung ebenfalls bereicherten.