EGS Optik: Frühjahrs-Tagung

Erfolgreiche Veranstaltung

Ideen für das tägliche Geschäft, kurzweilige und lehrreiche Präsentationen sowie Industrienews gab es für alle Teilnehmer, die der Einladung zur diesjährigen Frühjahrstagung der EGS-Optik Aktiv-Gruppe am 31. März 2019 nach Hamburg gefolgt waren. Themen waren unter anderem „Loyale Kundenbindung“, „Der Augenoptiker als Marke“, „Funktionsmessungen und Übungen für den augenoptischen Alltag“, „Farb-und Stilberatung“ Hinzu kamen in gelungenen Produktpräsentationen Neuerungen ausgewählter Lieferanten wie Schulz/MPO, IVKO, der Brillenbonusversicherung sowie Luxottica. Abgerundet war das Ganze mit einer tollen Stadtrundfahrt und einem sehr geselligen Abendessen am Vortag.

Inspiriert von so vielen neuen Denkansätzen freuen sich alle Teilnehmer schon auf die nächste Tagung im Herbst 2019, so der Veranstalter.