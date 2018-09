EGS-Optik: Herbst-Tagung am 16. September

Fachvorträge, Industrienews und einen Workshop mit deutlichem Mehrwert

Am 16. September fand die Herbst-Tagung der EGS-Optik in Nürnberg statt und bot allen Teilnehmern Innovationen, Ideen über Ideen, kurzweilige und lehrreiche Präsentationen sowie einen Workshop. Zu den Themen des Tages zählten unter anderem die loyalen Kundenbindung, Dienstleistungsmarketing und Schlagfertigkeit. Hinzu kamen in gelungenen Produktpräsentationen Neuerungen ausgewählter Lieferanten wie Mark´ Ennovy und Safilo.

Die nächste Tagung findet im Frühjahr 2019 statt.