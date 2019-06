Einladung zum Alumni-Event in Aalen

Vielseitiges Programm mit hochkarätigen Rednern

Zwölftes Alumni-Event der "Aalen Friends of Optometry e.V." mit hochkarätigen Referenten am 20./21. Juli 2019 in Benediktbeuern.

Georg Scheuerer, Vorsitzender des Alumni-Vereins „Aalen Friends of Optometry e.V.“, hat gemeinsam mit Isabel Korth und seinen weiteren Vorstandskollegen sowie Prof. Dr. h.c. Dietmar Kümmel wieder ein hochkarätiges Alumni-Event Programm für das Wochenende 20. und 21. Juli 2019 in Benediktbeuern zusammengestellt.

Neben Prof. Bina Patel, OD, vom US-amerikanischen New England College of Optometry, Boston, werden weitere renommierte Dozenten des College of Optometry der Pacific University, Forest Grove, wie Karl Citek und Ryan Bulson sowie Augenärzte/Optometristen und Alumni des Aalener berufsbegleitenden Masterstudiengangs den Stand der Forschung und ihre Erfahrungen aus der Praxis mit den Teilnehmern dieses exzellenten Weiterbildungsprogramms für Optometristen teilen.

Als Ehrengast wird Prof. Dr. Wid Bleything vor Ort sein und mit den jetzigen/neuen Masterstudierenden den Aufenthalt in US-amerikanischen Optometrie-Praxen in Seattle, Denver oder in der Portland Area planen. Das detaillierte Programm dieses Alumi-Events finden Sie auf der website des Alumni-Vereins http://www.optometrie-friends.de

Auch „externe“ Interessenten sind herzlich willkommen. Bitte anmelden unter der email Adresse .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)