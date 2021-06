Elle Eyewear: Made in France-Kollektion 2021

Elle Eyewear launcht eine äußerst feminine Kollektion zu Ehren ihrer französischen Wurzeln: Made in France. Seit ihrer Gründung im Jahr 1945 richtet sich die Marke Elle an Frauen auf der ganzen Welt mit positiven und motivierenden Botschaften.

Gefertigt wird die neue Kollektion im Jura in der Stadt Oyonnax, die in der Brillenindustrie auch heute noch für höchste Expertise steht. Die Modelle der neuen Korrektions- und Sonnenbrillen-Fassungen zeichnen sich durch eine feminine und weiche Linienführung aus, die sich in trendigen Formen wiederfindet: Panto, Oversize, Cat-Eye oder geometrisch.

Auf der zweiten Charmant Style Show am 5. Juni 2021 können Interessierte weitere Einblicke in die neue Kollektion erhalten.