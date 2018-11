Emberger Optik: Neufirmierung

Zum 1. November 2018 firmiert Emberger Optik zu Kind um

Seit Anfang 2017 ist Emberger Optik mit elf Filialen in Oberbayern und sieben in Österreich Teil der Kind Gruppe. Nachdem die Standorte bislang unter der Marke Emberger geführt wurden, firmieren sie zum 1. November dieses Jahres nun zu Kind um.

Nach dem erfolgreichen Eintritt in den Augenoptikmarkt im Juni 2016 ist das führende Familienunternehmen der Hörakustik auch im Optik-Bereich auf Expansionskurs. Nach der Umfirmierung der Filialen von Emberger Optik zu Kind betreibt das Unternehmen aus Großburgwedel nun insgesamt 53 Augenoptik-Fachgeschäfte in Deutschland und sieben in Österreich unter der Marke Kind. Darüber hinaus noch 16 Fachgeschäfte unter der Marke Bajohr in Südniedersachsen.

„Wir freuen uns, dass wir mit den Filialen von Emberger Optik regional fest etablierte Fachgeschäfte unter unserer Marke führen und damit unsere Präsenz im Markt weiter ausbauen können“, sagt Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer von Kind. Die Emberger Fachgeschäfte zeichnen sich durch besondere Serviceleistungen, hohe Fachkompetenz und eine große Produktauswahl aus und verfügen zudem über eine große Stammkundschaft. Diese erwarten nach der Umfirmierung selbstverständlich auch weiterhin der gewohnte Service sowie die vertrauten Mitarbeiter. Darüber hinaus können sich die Kunden auf spezielle KIND Leistungen freuen.