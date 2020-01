Eschenbach: 20 Jahre Humphrey´s Eyewear

Special Kollektion zum Geburtstag

Von einer kleinen Sonnenbrillen-Kollektion zur starken Marke. 2020 ist auch für Eschenbach Optik ein ganz besonderes Jahr. Denn Humphrey´s Eyewear feiert dieses Jahr 20-jähriges Bestehen.

Die Marke umfass seit nunmehr 20 Jahren eine breite Palette an modischen Fassungen und Sonnenbrillen, die mit Kombinationen aus Mustern und Farben spielt, immer am Puls der Zeit ist und damit seit den letzten 20 Jahren in Sachen fashionaffine Eyewear ganz vorne mit dabei ist.

Eschenbach feiert diesen gebührenden Anlass mit einer Special- Kollektion zum Markengeburtstag. Die Designer haben sich – getreu dem Motto „from the past – into the future“ – vom Ursprung der Marke inspirieren lassen. Bereits seit den späten 90er Jahren haben sich in den Kollektionen Kombinationen von dünnen Metallfronten mit breiten Bügeln bewährt und sich zu einem Must-Have entwickelt. Mit drei neu interpretierten Halbrand-Nylor-Versionen soll dieses Markenkennzeichen wiederaufgelebt werden.