Eschenbach: Comeback-Kampagne für Augenoptiker

Plakative Botschaften und Hygienehinweise für den Endkunden

Mit nützlichen Tipps und positiven „Comeback“-Botschaften an die Endkunden in Form von plakativen Werbemitteln möchte Eschenbach Optik Augenoptiker in der Corona-Krise unterstützen. Diese sind u.a. in Printversion als doppelseitiges Poster angelegt und in zwei Ausführungen erhältlich: Mit motivierenden, sympathischen Botschaften an die Endverwender - „Für uns, für alle“ und „Schön, Sie wieder zu sehen“- will man einerseits für Zusammenhalt sorgen und dazu beitragen, die deutsche, lokale Wirtschaft für die Augenoptiker anzuschieben.

Zudem sollen plakative Vorsichts- und Hygienehinweise die Berührungsängste zwischen Endkunden und Augenoptikern minimieren und mehr Sicherheit versprechen. Der Kunde bekommt somit auf den ersten Blick vermittelt, dass in diesem Fachgeschäft die Hygienevorschriften sehr ernst genommen werden und er sich vertrauensvoll in die Hände seines Augenoptikers begeben kann.

Interessierte können sich für die Poster in A1 an ihren jeweils zuständigen Gebietsleiter wenden. Ergänzend hierzu oder wenn es ganz schnell gehen muss, können die Informationen bei Bedarf auch selbst als PDF ausgedruckt werden. Als Download, und auch für die Online-Nutzung bereitgestellt, sind die Motive in A4 und A1 angelegt und über das Eschenbach Mediacenter erhältlich.