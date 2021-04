Eschenbach Eyewear: Vierfach mit Red Dot Design Award ausgezeichnet

Auszeichnungen für hohe Designqualität erhalten

Eschenbach Eyewear hat erfolgreich am Red Dot Award: Product Design 2021 teilgenommen. An gleich vier Modelle vergab die internationale Jury die Auszeichnung „Red Dot“. Insgesamt wurden allein innerhalb der letzten fünf Jahre neun Eschenbach-Modelle mit dem Red Dot honoriert.

Die Red Dot Awards für 2021 entfielen auf die Marken Brendel Eyewear, Titanflex und Mini Eyewear, letztere fuhr sogar einen Doppelsieg ein.

Prämiert wurden folgende drei Fassungen und eine Sonnenbrille:

Brendel Eyewear Gewinnermodell 902351 Precious Elements– kostbare Elemente, die nicht nur die Kundinnen von Brendel Eyewear, sondern auch die Jury des Red Dot Awards begeistern konnten. Das Highlight-Modell der aktuellen Kollektion 902351 col. 20 überzeugte auf ganzer Linie.

Titanflex Gewinnermodell 820875 Auch das Titanflex State-of-the-art-Modell 820875 col. 30 konnte die Red Dot Jury überzeugen.

Mini Eyewear Gewinnermodelle 747020 und 743012 Stilsicherer Doppelsieg – diese beiden Modelle der Marke Mini Eyewear der aktuellen Kollektion konnten die Jury der Red Dot Awards 2021 überzeugen und jeweils für sich einen Award gewinnen. Das feminine Clubmaster-Modell 747020 col. 42 – eine Kombination aus Azetat und Edelstahl – mit hoch angesetzter Brücke, markanter Oberlinie und weiten Backen ist ein echter Eye-Catcher. Und auch das Modell 743012 col. 60 konnte die Jury mit zahlreichen Argumenten überzeugen. Die oversized Karree-Form aus Azetat mit Nieten-Dekor fällt durch die einzigartige Laminierung an der Front und dem Nylor am unteren Fassungsrand auf.

Red Dot-CEO Prof. Dr. Peter Zec über die Sieger

„Die Sieger des Red Dot Award: Product Design 2021 haben mich in diesem Jahr in besonderem Maße beeindruckt. Die Gestaltung ihrer Produkte ist hervorragend – in Hinblick auf die Ästhetik und die Funktionalität. Sich in einem so starken Teilnehmerfeld zu behaupten und unsere Jury zu überzeugen, ist nicht einfach. Daher gratuliere ich den Preisträgern ganz herzlich zu ihrem Erfolg“, so Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot.