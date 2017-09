Eschenbach Optik: Attraktive Gewinnspielaktionen

Gewinnspiel um Neuverfilmung „Mord im Orient Express“

Zum Start der spannenden Neuverfilmung von „Mord im Orient Express“ veranstaltet Eschenbach Optik vom 1. Oktober bis zum 30. November 2017 eine aufmerksamkeitsstarke Kooperationsaktion mit attraktiven Gewinnspielen für Augenoptiker und Endverbraucher.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Interessierte Augenoptiker, die Vertriebspartner von Eschenbach Optik sind, können ab sofort das Werbemittel-Paket zum Film bestellen. Der Hauptpreis für Endkunden, die bis zum Aktionsende am 30. November das Rätsel auf der Aktions-Website http://www.eschenbachmystery.com gelöst haben, ist eine Zugreise für zwei Personen nach London mit fünf Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel und einem Besuch des London Transport Museums im Wert von insgesamt 2.500 Euro. Als weitere Preise winken drei Handlupen Economic sowie ein schickes Opernglas Glamour. Außerdem verlost Eschenbach Optik unter allen teilnehmenden Augenoptikern eine Visolux Digital HD, eine Mobilux Digital Touch HD – jeweils inklusive der Base – und 9 x 10 Kinogutscheine.

Das kostenlose Werbemittel-Paket „Mord im Orient Express“ kann per Fax (0911/3600370) oder Mail (.(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) ) bei Eschenbach Optik bestellt werden.