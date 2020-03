Eschenbach-Optik: Ausbau im Key-Account-Management

Mario Klein und Markus Spitaler nun im Eschenbach-Team

Seit Anfang des Jahres verstärkt Mario Klein das Eschenbach Eyewear Vertriebs-Team in der Funktion als Key-Account-Manager West. Er betreut in erster Linie traditionelle Optiker mit mehreren Geschäften und bietet individuelle Unterstützung von Marketing bis Sortimentspflege. Seit 19 Jahren ist er bestens vertraut mit der Eyewear-Branche und sehr erfahren in der Betreuung von Filialisten.



Herr Klein unterstützt Markus Spitaler, der seit Anfang des Jahres die Leitung des Key-Account-Management Eyewear bei Eschenbach übernommen hat. Herr Spitaler ist seit 29 Jahren in der Eyewear in unterschiedlichen Positionen tätig, seit 2016 bei Eschenbach Optik als Key-Account-Manager.