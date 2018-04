Eschenbach Optik: Auszeichnung für hohe Designqualität

Brendel 906125_50 und Titanflex 824099_10 mit Red Dot ausgezeichnet

Die Red Dot Jury hat entschieden. Nachdem im Rahmen eines mehrtägigen Bewertungsprozesses alle eingereichten Produkte individuell getestet und evaluiert wurden, erhielten die Brendel 906125_50 und die Titanflex 824099_10, von Eschenbach Optik GmbH, die Auszeichnung „Red Dot“. Das Expertengremium vergibt dieses international anerkannte Qualitätssiegel lediglich an Produkte, die durch ihre hohe Gestaltungsqualität überzeugen.

Die Brendel 906125_50 ist eine Interpretation der legendären DamenSonnenbrille aus Acetat im Jackie Onassis-Stil der 60er Jahre. Die große Front mit leichter Cat-Eye-Form in der Außenlinie gefällt mit weichen Kanten und opaken, transluzenten Farben. Die Titanflex 824099_10 überzeugte durch ihre moderne, superflache, futuristische Form und die ungewöhnliche Kombination von HD-Azetat mit dem flexiblen und robusten Titanflex sowie einer von Eschenbach Optik patentierten Memory Metal-Legierung.

Am 9. Juli 2018 werden die Sieger im Rahmen der Red Dot Gala geehrt. Während der Preisverleihung im Essener Opernhaus, dem Aalto-Theater, nehmen die Red Dot: Best of the Best-Preisträger ihre verdienten Trophäen auf der Bühne entgegen. Auf der anschließenden Designers‘ Night im Red Dot Design Museum Essen erhalten die Red Dot-Sieger ihre Urkunden und alle können gemeinsam ihre Erfolge inmitten der ausgezeichneten Produkte feiern, denn die Aftershow-Party ist zugleich Ausstellungseröffnung: Vier Wochen lang zeigt die Sonderausstellung „Design on Stage – Winners Red Dot Award: Product Design 2018“ die prämierten Innovationen im Rahmen der weltgrößten Schau zeitgenössischen Designs.