Eschenbach Optik: Mini Eyewear

Neue Brillenkollektion

In Zusammenarbeit mit Mini bringt Eschenbach Optik eine eigene Mini Brillenkollektion auf den Markt. Zeitgeistig, unverwechselbar, inspirierend. Die Lifestyle-Brand soll auch bei ihren Brillen den Fokus auf das Wesentliche setzen: Ikonisches Design in Kombination mit hochwertigen Materialien. Die Brillen stehen für einen unkonventionellen Look und das Außergewöhnliche.

Die Kollektion, bestehend aus Fassungen und Sonnenbrillen mit rund 50 Modellen, wurde über 1 1/2 Jahre entwickelt. Definiert von klaren Formen und einem maximalen ästhetischen Anspruch zeigt sich die wiedererkennbare Mininess in jedem der Modelle. Durch die besondere Designsprache wirken Klassiker dabei erstaunlich frisch und mutig. Die Kollektion wird zusätzlich durch Highlights wie Driving Shields und Clip-Ons perfekt ergänzt. Ausdrucksstarke Shapes gepaart mit einer aufregenden Farbwelt, die sich zwischen einer monochromatischen Farbpalette bis hin zu klassischen Havanna Azetaten bewegt.