Eschenbach Optik: Seminartermine verschoben

Easy & Low Vision Seminare finden im Herbst statt

Aufgrund der aktuellen Situation und der Verlängerung des Lockdowns hat Eschenbach Optik seine Easy & Low Vision-Seminartermine verschoben. Die ursprünglich für den März und April geplanten Seminare finden nun in der zweiten Jahreshälfte statt.

Nicht betroffen ist der Termin am 28. April 2021 in Kassel – dieser bleibt so bestehen.

Die geänderten Termine: