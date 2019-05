Eschenbach Optik: Unterstützt gutes Sehen in Nepal

Brillensponsoring von mehr als 20.000 Korrektionsfassungen

Die Eschenbach Optik GmbH unterstützte den gemeinnützigen Verein Vision for the World e.V. mit einem Brillensponsoring von über 20.000 Korrektionsfassungen. Die Übergabe der Modelle fand direkt vor dem Eschenbach-Lager in Nürnberg statt. Eschenbach CEO Dr. Jörg Zobel überreichte persönlich die Fassungen direkt an die Vision for the World Vorstände Susanne Grethlein und Max Reindl.



Im nächsten Schritt werden die Eschenbach-Brillenfassungen nach Biratnagar in Nepal transportiert und vor Ort für fehlsichtige Kinder und Erwachsene verglast. Aktuell stehen Augenscreenings an Schulen mit anschließenden Verteilaktionen von Brillenfassungen in den nepalesischen Bergen an. Auch dort kommt ein Teil der gesponserten Eschenbach-Modelle zum Einsatz.

Ein neues Projekt im Hochland von Nepal ist stets mit großem Aufwand verbunden und nimmt viel Zeit in Anspruch. Deshalb wurde für das neue Pilotprojekt ein gut zugängliches Ziel in den Bergen ausgewählt. Und zwar die Shre Gramin Devi Schule in Nuwakot, die von der deutschen „Nepalhilfe im kleinen Rahmen“ errichtet und nach dem Erdbeben in 2015 wiederaufgebaut wurde.

Vision for the World e.V. vorsorgt seit 2012 fehlsichtige Kinder und Erwachsene in Nepal mit Sonnenbrillen, seit 2017 auch mit Korrektionsbrillen. Das Angebot an Brillen ist dort rar – ganz zu schweigen vom benötigten Geld, um diese zu bezahlen.