Eschenbach Optik: Vision vorgestellt

Fernglas mit einzigartigem Nahpunkt in 0,5 Metern

Mit Vision hat Eschenbach Optik ein neues Fernglas entwickelt, das nicht nur eine brillante und detailgetreue Beobachtung in der Ferne, sondern vor allem auch in der Nähe ermöglicht. Erhältlich ist das moderne und nutzerfreundliche Leichtgewicht ab sofort in den beiden Varianten 4 x 18 und 6 x 18.

Es verfügt über ein sehr großes Sehfeld von 172 m auf 1000 m Entfernung bei vierfacher Vergrößerung und 161 m auf 1000 m Entfernung bei sechsfacher Vergrößerung. Hochwertige BK-7-Prismen und die Mehrschichtvergütung sorgen für eine scharfe und farbgetreue Abbildung. Dank seines einzigartigen Nahpunkts von 0,5 Metern ermöglicht das Vision mit einem Objektivdurchmesser von 18 mm zudem einen sehr genauen und scharfen Blick bei sehr kurzen Distanzen. Das große und leichtgängige Fokussierrad macht die Bedienung dabei ganz einfach und somit sehr nutzerfreundlich. Das kleine, sehr handliche Formats, und das geringe Gewicht von nur 160 g macht das neue Fernglas zum praktischen Begleiter für den alltäglichen Gebrauch.