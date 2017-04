Esprit: NanaWoody&John Award erhalten

Auszeichnung für bestes Produkt in der Kategorie „Preiswerte Fashion & Streetwear“

Am 10. April 2017 vergab NanaWoody&John, eine renommierte Internetplattform für unabhängige Augenoptiker in den Niederlanden, Preise in verschiedenen Brillen-Produktkategorien sowie für das beste Augenoptik-Ladengeschäft in Holland.

Zusammen mit vielen anderen bekannten Modemarken und jungen Streetwear Lables war Esprit Eyewear nomminiert und wurde schließlich mit dem begehrten Preis der Kategorie „Preiswerte Fashion & Streetwear” ausgezeichnet.

“Wir freuen uns sehr, einen so wichtigen Preis zu erhalten.” sagt Richard de Keijzer, Vertriebsleiter Charmant Benelux. “Dieser Preis steht für das kontinuierliche Engagement der Marke, trendige Mode mit hoher Qualität sowie einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten und für unsere Mission, diese Markenphilosophie auch auf unsere Brillenfassungen zu übertragen”.