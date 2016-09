Essilor: Auf Dow-Jones-Nachhaltigkeitsindex

Essilor als besonders nachhaltig anerkannt

„Wir sind sehr stolz darauf für Essilors Engagement Nachhaltigkeit allem zugrunde zu legen, was wir als Firma tun, im Dow-Jones-Nachhaltigkeitsindex berücksichtigt zu werden. Diese Verpflichtung zur Nachhaltigkeit unterliegt sowohl unserer Strategie als auch unserer Mission Leben zu verbessern, indem wir das Sehen verbessern,“ so Hubert Sagnières, CEO of Essilor International.

Mit der Nennung im DJNI gesellt sich Essilor zu den Firmen, die weltweit im „Gesundheitssektor Equipment und Zubehör“ am nachhaltigsten arbeiten.Zugleich bedeutet es eine Anerkennung der stetigen Bemühungen der Firma in Belangen der sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung. Besondere Anerkennung erfährt Essilor für seine Innovationen und Produktqualität, verbunden mit dem Vorantreiben seiner Aktivitäten zur Verbesserung des Zugangs zur Augengesundheit für unterversorgte Bevölkerungsgruppen.