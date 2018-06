Essilor: Augenoptiker auf Trainings-Kreuzfahrt

Volles Programm, tolle Stimmung und Karibik-Feeling auf den Fjorden

Ausgerichtet am Bedarf seiner Partner, hat Essilor sein Angebot aus innovativen Produkten und attraktiven Services kontinuierlich immer weiter ausgebaut. In diesem Jahr gab es ein besonderes Highlight: zwei mehrtägige Trainings-Kreuzfahrten auf der „Mein Schiff 3“. An Bord wurden insgesamt mehr als 280 Augenoptiker von Essilor mit professionellen Trainings und praxistauglichen Workshops auf eine noch erfolgreichere Kundenberatung vorbereitet.

Am 31. Mail lichtete die „Mein Schiff 3“ in Bremerhaven ihre Anker, mit einem Zwischenstopp im norwegischen Stavanger ging es dann weiter über Kristiansand zum Zielhafen Oslo, wo das elegante Kreuzfahrtschiff am 4. Juni in den Hafen lief und die Trainings-Teilnehmer wechselten.

Auf der zweiten Fahrt machte der Luxusliner dann in der malerischen Künstlerstadt Skagen Station, der nördlichsten Stadt Dänemarks, bevor es am 07. Juni wieder in Bremerhaven anlegte.

„Für uns war das eine sehr gute Möglichkeit, um uns mit den Augenoptiker abseits des Tagesgeschäfts auszutauschen, um zu hören, was wir schon gut machen, aber insbesondere auch um zu erfahren, was wir noch besser machen können“, so Alex Versteeg, Geschäftsführer Essilor GmbH.

Die Fachvorträge und Coachings zu den Themen Innovationen, Partnerschaft und Produktstrategie boten praktische Tipps und die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch. Zum umfangreichen Trainingsangebot gehörte auch Schulungen an dem revolutionären Essilor Vision-R800 Phoropter, der auf der diesjährigen Opti für Furore gesorgt hatte.

Wie ein roter Faden zog sich das Thema „Digitale Kommunikation“ durch das Programm. Ein Höhepunkt dabei war der Vortrag des Netzjournalisten Richard Gutjahr. Ebenso spannend wie informativ schilderte Gutjahr, wie das Internet und die Kommunikation in sozialen Netzwerken und digitalen Medien das Leben bereits verändert hat. Und diese Reise ist noch lange nicht zu Ende. Unter dem Motto „The Next Big Thing“ belegte Gutjahr in seinem Vortrag anhand zahlreicher Beispiele das zunehmende Tempo, in dem der Wandel unaufhaltsam weiter voranschreitet.