Essilor / Brille24: Omnichannel-Modell ausgeweitet

Pilotphase wird auf Berlin und Hamburg ausgedehnt – bundesweiter Launch ab März 2020

Seit Mitte Oktober testen Essilor und Brille24 im Raum Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen ihr innovatives Omnichannel-Modell. Das Zwischenfazit ist positiv: Die teilnehmenden Partner-Augenoptiker sind mehrheitlich zufrieden. Auf dem Prüfstand steht die gesamte Customer Journey: Getestet werden das Produktangebot, der Markenauftritt einschließlich On- und Offline-Kampagnen sowie die Kommunikation zum Endkunden und die logistischen Abläufe. Die Ergebnisse fließen in den Optimierungsprozess ein. Auf der Opti präsentiert Brille24 Seite an Seite mit Essilor ausführlich das Konzept sowie alle aktuellen Tools und informiert über die Teilnahme.

„Es hat sich bestätigt, wie wichtig diese Pilotphase für ein solch innovatives Modell ist,“ so Frank Walenda, Network-Director Essilor/Brille24. „Wir haben uns entschlossen, den Testlauf auf Berlin und Hamburg auszudehnen. Dafür setzen wir zwei weitere Monate ein, so dass wir unseren Partnern zum offiziellen Start im März in allen Bereichen die beste Unterstützung bieten können. So gibt es eine hohe Zufriedenheit mit der Kommunikation sowohl zu den Partner-Augenoptikern als auch zu den Endkunden, sowie mit der Produktqualität und der Lieferzeit. Die Auftragserfassung optimieren wir derzeit, um hier schneller zu werden. Und für den Auftritt am POS entwickeln wir weitere Module, da wir festgestellt haben, dass unser Angebot hier noch flexibler werden muss.“

Mitten in der Vorweihnachtszeit im Dezember trafen sich Essilor und Brille24 an zwei Tagen mit den Test-Partnern der Pilotphase zu einem Erfahrungsaustausch. „Das Treffen war extrem konstruktiv“, so Walenda. „Die Entscheidung, die Testphase zeitlich und regional auszuweiten, wurde einhellig begrüßt. Alle Partner sehen die Möglichkeiten, die das Modell bietet und werden es weiterhin intensiv mitgestalten. Ein großes Dankeschön schon jetzt an alle für ihren großartigen Einsatz in dieser Testphase; sie leisten wertvolle Pionierarbeit, von der beim bundesweiten Start alle profitieren werden.“