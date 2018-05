Essilor: Der „Gesunde Tag“ im SOS-Kinderdorf Berlin

Essilor-Gruppe führte mehr als 224 Sehtests durch.

„Gesundheit macht glücklich!“ war das Motto für den „Gesunden Tag“, für den das SOS-Kinderdorf Berlin Anfang Mai seine Türen öffnete. Rund 450 Gäste folgten der Einladung und nutzten vielfältige Angebote vom Teddy-Doc bis zum Mikroskopieren, vom Gesundheitscheck bis zum Bewegungsparcours und den Kariestunnel. Erstmals unterstützte die Essilor-Gruppe diese Aktion und führte vor Ort insgesamt 224 kostenlose Sehtests durch.

Wie wichtig eine solche Untersuchung ist, zeigt das Endergebnis: Jedes dritte Kind erhielt die Empfehlung einen Augenarzt aufzusuchen.

„Zusätzlich bekamen die Kinder von uns einen Gutschein für eine Brille samt Gläsern, der bei den teilnehmenden Augenoptikern eingelöst werden kann“, so Frank Lindenlaub, Leiter Marketing bei Rupp + Hubrach und Koordinator der Aktion. „Ganz herzlichen Dank hierfür an die Berliner Augenoptiker Haus der Optik Lankwitz, Garde Augenoptik und Optik Studio Bilden. Und ein herzliches Dankeschön auch an die Firma Pricon, die auch für diese Aktion wieder kostenlose Kinderfassungen zur Verfügung gestellt hat. Weiterhin gilt unser Dank natürlich zudem der Firma Oculus, die nicht nur zusätzliche Messgeräte organisiert, sondern auch direkt vor Ort bei den Messungen unterstützt hat.“

„Das Team der Essilor-Gruppe war einfach toll, kompetent und den Gästen zugewandt, sodass alle überzeugt wurden: Gute Augen sind für die Gesundheit von grundlegender, wichtiger Bedeutung. Vielen Dank, die Seh-Checks waren eine echte Bereicherung für unseren Gesunden Tag“, so Barbara Winter vom SOS-Kinderdorf Berlin.