Essilor: erfolgreiche Fachmesse Austria

Glashersteller sieht positiven Trend für die neue Fachmesse Optik Austria

Essilor Austria blickt zufrieden zurück auf die Fachmesse & Kongress Optik Austria, die am 16. und 17. September zum zweiten Mal in Wels stattfand. „Wir haben auf unserem Messestand sehr gute Gespräche mit zahlreichen interessierten Augenoptikern führen können“, so das positive Fazit von Martin Merkle, Geschäftsführer Essilor Austria. „Als Markt- und Innovationsführer im Bereich Brillengläser begrüßen wir es, wenn sich in Österreich mit der Optik Austria eine starke Fachveranstaltung für die Augenoptiker etabliert.“