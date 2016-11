Essilor: Expansion nach China

Neue Partnerschaften bekannt gegeben

Essilor gab die Kooperation mit der Photosynthese Group, einem in Honkong ansässigen Unternehmen bekannt. Der neue Partner produziert Sonnen- und Korrektionsgläser und arbeitet hauptsächlich über ein Franchise-Partnerprogramm in chinesischen Einkaufszentren. Die Photosynthese Group hat außerdem damit begonnen, dieses Netzwerk ins südostasiatische Ausland zu erweitern.

Die neu entstandene Partnerschaft soll vor allem zu einem schnelleren Wachstum in der chinesischen optischen Industrie führen und Essilor möchte im vielversprechenden Segment der Sonnengläser Fuß fassen.

Außerdem vereinbarte Essilor eine 55%ige Beteiligung an Jiangsu Creasky Optical, einem Glashersteller und Vertrieb mit Sitz in Danyang, China. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter und versorgt vor allem den heimischen Markt. Die Übernahme soll Essilor vor allem im mittleren Segment des chinesischen Marktes etablieren.

Diese beiden neuen Partnerschaften belegen Essilor die erfolgreiche Akquise im Jahr 2016.