Essilor: Gewinner bekannt gegeben

Phoropter Vision-R 800 auf Opti verlost

Auch in diesem Jahr durften sich die Besucher der Brillenmesse Opti 2018 in München auf die Möglichkeit auf einen großartigen Gewinn freuen.

Verlost wurde in diesem Jahr die aktuelle Innovation im Bereich Refraktion - der Phoropter VISION-R 800 - Refraktion ohne Glaswechsel.

Herr Wensky von Optik Wensky aus Poing wurde am 24. September mit diesem sensationellen Gewinn überrascht.