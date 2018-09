Essilor-Gruppe: Sehtest-Aktion bei der Arche

Fast 100 Kinder untersucht

Im Rahmen des Sommerfestes der Arche Nordweststadt in Frankfurt/Main hat die Essilor-Gruppe am 1. September erneut eine Sehtest-Aktion durchgeführt. Fast 100 Kinder nutzen innerhalb von nur drei Stunden die Gelegenheit und ließen ihr Sehvermögen an einer von vier Stationen untersuchen. Vor Ort waren Mitarbeiter von Essilor sowie von Rupp + Hubrach und NIKA Optics.

„Bei jedem dritten Kind haben wir eine Auffälligkeit festgestellt und eine Empfehlung für einen Termin beim Augenarzt gegeben“, so Frank Lindenlaub, Leiter Marketing bei Rupp + Hubrach und Koordinator der Aktion. Das Ergebnis wurde in einen Seh-Pferdchen-Pass eingetragen, den jedes Kind anschließend in die Hand bekam. „Zusätzlich bekamen die Kinder von uns einen Gutschein für eine Brille samt Gläsern, der bei den teilnehmenden Augenoptikern eingelöst werden kann. So kann die Sehhilfe unabhängig vom finanziellen Hintergrund der Eltern angeschafft werden. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Firma Pricon, die auch für diese Aktion wieder kostenlose Kinderfassungen zur Verfügung gestellt hat, an die Oculus Optik GmbH für die Bereitstellung zusätzlicher mobiler Messgeräte sowie an Klinke Optik, Albanus-Optik und Optik Stickler für ihre Unterstützung.“