Essilor-Gruppe: Unterstützung für den SOS-Kinderdorf e.V.

Kooperationsvereinbarung für strategische Partnerschaft

Die Essilor-Gruppe baut die Unterstützung der deutschen SOS-Kinderdörfer weiter aus. Anfang des Jahres wurde eine Kooperationsvereinbarung über eine strategische Partnerschaft bis zunächst Ende 2020 unterzeichnet.

Im Rahmen der Corporate Mission startet die Essilor-Gruppe (Essilor, Rupp+Hubrach, NIKA, Infield Safety, Brille24) ein „Seh-Programm“ mit dem Ziel, durch Screening-Aktionen bundesweit ein Bewusstsein für gutes Sehen bei Kindern zu schaffen. Der SOS-Kinderdorf e.V. ist Partner der Aktion.

„Von unseren SOS-Kinderdörfern, die bereits an den Essilor Sehtests teilgenommen haben, erhielten wir so positive Rückmeldungen, dass wir diese Aktion sehr gerne in 2020 fortsetzen“, so Axel Haasis, Referatsleitung Private Förderer, Stiftungen und Unternehmen, SOS-Kinderdorf e.V.