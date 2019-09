Essilor Gruppe: Welttag des Sehens 2019

Unterstützung für Augenoptiker bei eigenen Sehtest-Aktionen

Anlässlich des Welttages des Sehens am 10. Oktober 2019 setzt die Essilor-Gruppe bis Ende dieses Jahres bundesweit gemeinsam mit Augenoptikern ein Zeichen im Kampf gegen Myopie.

Mit ihrer aktuellen Kampagne richtet sich die Essilor-Gruppe insbesondere an Kinder und Jugendliche.

Mit Informationsmaterialien und kostenlosen Sehtest-Aktionen wollen Essilor, Rupp+Hubrach und NIKA Optics daher gemeinsam mit ihren Partner-Augenoptikern das Bewusstsein für die Wichtigkeit von gutem Sehen und die Notwendigkeit regelmäßiger Sehtests schärfen.

Teilnehmende Augenoptiker können sich dabei als Experten für die Augengesundheit positionieren und auf ihre Beratungsangebote aufmerksam machen. Zudem spendet die Essilor-Gruppe für jeden neuen Brillenträger, der vom 07. bis 31. Oktober 2019 von den Partner-Optikern versorgt wird, an die Kinderhilfsorganisation „Die Arche“.

Die Kampagne selbst läuft von Oktober bis Dezember. Kostenfreie Aktions-Materialien können bei den Marketing-Service-Centern von Essilor, Rupp+Hubrach und NIKA Optics abgerufen werden.

Im Auftrag des guten Sehens

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essilor-Gruppe werden am Welttag des Sehens an den Unternehmensstandorten auch wieder selbst aktiv. So wird Rupp+Hubrach am 09. und 10. Oktober 2019 im „Haus Lebenshilfe“ in Bamberg eine große Sehtest-Aktion durchführen. Außerdem verteilt das Unternehmen in der Fußgängerzone Gutscheine über kostenlose Sehtests bei Bamberger Optiker-Kunden.

Auch in diesem Jahr hat die Essilor-Gruppe wieder zusammen mit Partnern und Augenoptikern u. a. in Einrichtungen der Arche und der Caritas Screenings durchgeführt. Bei jedem zweiten Test wurde eine Auffälligkeit festgestellt und eine Empfehlung für einen Termin beim Augenarzt gegeben. Eine weitere große Screening-Aktion hat die Gruppe im Rahmen des Weltkindertagsfestes am 22. September 2019 auf dem Potsdamer Platz in Berlin veranstalten.