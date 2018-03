Essilor Instrumente: Gewinnspiel 2018

Gewinner steht fest!

Auch in diesem Jahr durften sich die Besucher der Opti in München auf die Möglichkeit eines großartigen Gewinns freuen. Verlost wurde in diesem Jahr die aktuelle Innovation im Bereich Refraktion, der Phoropter VISION-R 800, im Wert von 22.900 €. Um die Chance auf den Gewinn ergreifen zu können, wurden im Vorfeld der Messe Postkarten an Augenoptiker versendet. Die Postkarte konnte zur Opti mitgebracht und am Essilorstand abgegeben werden.

Die Verlosung hat bereits stattgefunden und ein Gewinner steht fest! Dieser wird in den kommenden Wochen von Essilor beglückwünscht. Der Glückspilz, wird außerdem auf der Homepage veröffentlicht.